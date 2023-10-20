شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تعرب عن خيبتها من الفيتو الأمريكي وتطالب بوقف الحرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت الصين، أمس الخميس، عن «خيبة أمل عميقة» حيال قرار الولايات المتحدة استخدام حق النقض لمنع تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «هدنة إنسانية» في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، فيما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بكين تريد العمل مع مصر لإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط، في وقت حذرت روسيا من أن خطر تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي مرتفع للغاية، في حين

أظهرت وسائل إعلام إسرائيلية، تخبطا أمريكيا ما بين دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحرب برية على قطاع غزة، في تناقض واضح مع تصريحات كثير من المسؤولين الأمريكيين.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقاء مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الخميس، أن بكين تأمل في تحقيق «مزيد من الاستقرار» في الشرق الأوسط، كما ذكرت قناة التلفزيون الصينية الرسمية «سي سي تي في». وقال شي لمصطفى مدبولي خلال اجتماع في بكين إن «الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر.. وجلب المزيد من اليقين والاستقرار إلى المنطقة والعالم». وقال شي إن «الأولوية المطلقة هي لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن لتجنب اتساع رقعة النزاع إن لم يكن خروجه عن السيطرة، وألا يؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة». وأضاف أن «الحل الأساسي لتسوية النزاع المستمر بين الفلسطينيين وإسرائيل هو تطبيق حل الدولتين، إقامة دولة فلسطينية مستقلة والتوصل إلى تعايش سلمي بين فلسطين وإسرائيل». وقال الرئيس الصيني إن بكين ترغب أيضاً بالعمل مع القاهرة «لحماية الإنصاف الدولي بشكل مشترك والعدالة والمصالح المشتركة للبلدان النامية».

من جهتها، قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن «الصين تشعر بخيبة أمل عميقة حيال عرقلة الولايات المتحدة تبني مجلس الأمن مسودة قرار بشأن القضية الفلسطينية»، داعية المجلس إلى «القيام بدوره في التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الحرب».

من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن خطر تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي مرتفع للغاية.

وشدد لافروف على أن روسيا تعتبر هذه المحاولات، استفزازية. وأضاف الوزير الروسي في حديث للصحفيين: «أما بالنسبة لقطاع غزة، فإن خطر تصاعد هذه الأزمة إلى صراع على مستوى المنطقة، هو أمر جدي للغاية».

في غضون ذلك، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلاً عن مصادر إن إسرائيل حصلت على دعم الرئيس الأمريكي لمواصلة المرحلة الثانية من التوغل البري في غزة، مبينة أن بايدن قال خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه «يؤيد بشكل كامل خطط إسرائيل للدخول البري إلى القطاع لإسقاط نظام حماس». وذكرت صحيفة «معاريف» أن «المؤسسة الأمنية تبدي ارتياحاً كبيراً للمساعدات الأمريكية في مجالات القتال والتجهيز والذخائر». وقال مصدر أمني للصحيفة: «كل ما نطلبه نتلقاه، باستثناء التدفق غير المسبوق للمعدات، فإن الأمريكيين موجودون بالفعل في المنطقة وينعكس التعاون مع القيادة المركزية الأمريكية في صورة الوضع الاستخباراتي المشترك وأكثر من ذلك بكثير، حيث يشير الأمريكيون إلى حزب الله وإيران بأنهم يهتمون بتأمين الجناح الشمالي، وهناك حاملة طائرات ثالثة في طريقها إلى المنطقة». وحسب صحيفة «يانت»، فإن «البحرية الأمريكية أعلنت أن سفينة القيادة والسيطرة للأسطول السادس الأمريكي «ماونت ويتني» تتجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لدعم العمليات الأمريكية في المنطقة، وستنضم السفينة المتمركزة في إيطاليا إلى حاملتي الطائرات اللتين تم إرسالهما بالفعل إلى المنطقة».

على صعيد آخر، تواصلت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التضامنية والداعمة للفلسطينيين في العديد من المدن والعواصم العربية والإسلامية والأجنبية، وشهدت الجزائر مسيرات شعبية تضامنية واسعة مع الشعب الفلسطيني، ونشر الجزائريون مقاطع مصورة عبر منصة «X» من أنحاء مختلفة من البلاد، تظهر مسيرات حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة المحاصر، بينما أصيب أكثر من ستين شرطياً خلال تظاهرة جديدة مؤيدة للفلسطينيين شهدت «أعمال تمرد» ليل الأربعاء الخميس في برلين، فيما تبدي السلطات قلقاً من تزايد هذا النوع من التجمعات.(وكالات)