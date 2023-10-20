شكرا لقرائتكم خبر عن ذعر أوكراني مبكر من هجمات الشتاء الروسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت كييف باريس على «مواصلة تعزيز» القدرات العسكرية لأوكرانيا، مع اقتراب فصل الشتاء، وقالت القوات الأوكرانية إنها تستعد لهجوم روسي جديد محتمل قرب أفدييفكا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد أكثر من 800 جندي أوكراني وإسقاط طائرتين ومروحية خلال 24 ساعة، وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية بأسلحة صغيرة فوق كورسك، فيما أحبط الأسطول الروسي هجوماً جوياً.

تعزيز القدرات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه ناقش هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون «تعزيز» القدرات العسكرية لأوكرانيا، التي تتوقع حملة قصف روسية جديدة تستهدف بنيتها التحتية هذا الشتاء، وكتب زيلينسكي على موقع «إكس»، «ركّزنا على الخطوات التالية في تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا والأسلحة بعيدة المدى والقدرات البحرية». وشدّد على أنّ بلاده تولي «أهمية كبيرة للمساعدات العسكرية من فرنسا»، التي قدمت بشكل خاص مدافع قيصر ووعدت بتقديم صواريخ «سكالب» بعيدة المدى.

تحييد 800 جندي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن قواتها دمرت طائرتين «ميغ-29» و«سو-25» ومروحية «مي-8» في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك في خاركيف على التوالي. إضافة إلى 61 مسيرة للجيش الأوكراني خلال 24 ساعة، فيما بلغ إجمالي الخسائر البشرية للأوكرانيين نحو 835 عسكرياً. وأشارت الوزارة إلى صد 20 هجوماً على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان وبلدة كليشييفكا على محور دونيتسك وقرية فيربوفويه على محور زابوريجيا. كما أعلنت عن اعتراض قنبلة موجهة من طراز «جي دام»، وصاروخين مضادين للطائرات من طراز «إس-200» تم تحويلهما لشن هجمات على أهداف أرضية، بالإضافة إلى 10 صواريخ من نظام هيمارس أمريكية الصنع.

إسقاط مسيرات بأسلحة صغيرة

أفاد مصدر بخدمات الطوارئ في مقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا، أمس الخميس، بأنه تم إسقاط ست طائرات بدون طيار أوكرانية باستخدام أسلحة صغيرة. وأوضح المصدر أن المسيرات الثماني المتبقية تم تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية.

وفي مقاطعة روستوف على نهر الدون أسقطت الدفاعات الجوية هدفاً جوياً عند اقترابه من منطقة روستوف صباح أمس الخميس.

إحباط هجوم جوي على القرم

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوزاييف، أن الأسطول الروسي أحبط هجوماً جوياً أوكرانياً. وكتب رازفوزاييف على تلغرام: «في منطقة سوخارنايا بالكا، أحبط أسطولنا هجوماً جوياً، وتم وضع جميع الخدمات المدنية في حالة تأهب». وتابع «يتم توضيح المعلومات حول الأضرار في البنية التحتية.

أفدييفكا

تستعد القوات الأوكرانية لصدّ هجوم جديد واسع النطاق من قبل موسكو على أفدييفكا الصناعية شرقي أوكرانيا.

ويقول ماكسيم موروزوف وهو قائد وحدة خاصة في شرطة المدينة لوكالة فرانس برس «علينا أن نتوقّع ذلك. نعلم أن الروس كدّسوا احتياطيات ضخمة سواء من الأفراد أو المعدات العسكرية». وتقع أفدييفكا التي بُنيت حول مصنع كبير لفحم الكوك، على بعد 13 كيلومتراً شمال دونيتسك «العاصمة» الخاضعة للسيطرة الروسية للمنطقة التي تحمل الاسم نفسه. الطريق الوحيد للوصول إلى المدينة من الشمال «لا يزال تحت سيطرة (القوات الأوكرانية)، ولم ينجح الروس في احتلال المرتفعات.

ضربات جوية جديدة

قال الجيش الأوكراني أمس الخميس إن القوات الروسية شنت ضربات جوية جديدة الليلة قبل الماضية على أهداف في شرق وجنوب وشمال البلاد. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وذكر سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت 17 سلاحاً مختلفاً، بينها صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومسيرات هجومية، وأضاف أن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث مسيرات وصاروخ كروز.

(وكالات)