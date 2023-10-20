شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيدات سياسية ومالية مع شغور رئاسة «النواب» الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض النواب الأمريكيون مسعى المحافظ المتشدد، جيم جوردان، للفوز برئاسة مجلس النواب للمرة الثانية، بينما يشل شغور المنصب واشنطن لليوم ال15 على التوالي في غياب أي حل واضح في الأفق. ويشهد مجلس النواب الأمريكي مأزقاً منذ أطاح اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري، رئيسه المنتمي للحزب ذاته، كيفن ماكارثي، في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، ما ترك المجلس غير قادر على التعامل مع إغلاق حكومي محدق، أو الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وكان يمكن لجوردان، المقرّب من الرئيس السابق دونالد ترامب، أن يتحمل خسارة 4 أصوات جمهورية فقط، لكن 22 من زملائه رفضوا ترشحه في التصويت الثاني، أي أكثر بصوتين من معارضيه في اليوم السابق. ويفاقم النزاع بين إسرائيل و«حماس» والمساعي الجديدة لتقديم الدعم لأوكرانيا، وتهديد الإغلاق الحكومي المخاطر بشكل كبير، بينما يأمل الجمهوريون بأن توحد الحاجة الملحة ليعالج الكونغرس هذه القضايا، الحزب المفكك. لكن النواب الوسطيين من الحزب الجمهوري، الذين يتوجسون في الأساس من سياساته اليمينية المتشددة، أعربوا عن انزعاجهم من المساعي المنسقة لحشد مزيد من الأصوات لجوردان (59 عاماً). وقال ديفيد فالاداو، الممثل الجمهوري عن كاليفورنيا والمؤيد لجوردان، إن «كل يوم يمرّ من دون رئيس لمجلس النواب هو خطر على الأمن القومي... صوّت لصالح مرشّح المؤتمر الجمهوري لرئاسة مجلس النواب نظراً إلى أن علينا العودة إلى العمل، ولا يمكننا القيام بذلك إلى أن يصبح لدينا رئيس للمجلس».

وفاقمت هزيمة جوردان الثانية القلق حيال الفوضى في صفوف الجمهوريين، ودفعت مجموعة متزايدة من النواب، بينهم فالاداو، للضغط من أجل توسيع الصلاحيات المحدودة التي يحظى بها رئيس المجلس الحالي الشكلي والمؤقت إلى حد كبير. لكن جوردان لم يظهر أي مؤشرات على أنه سينسحب من السباق، بينما تعهّد الناطق باسمه راسل داي للصحفيين بأن عضو الكونغرس «سيواصل مساره» عبر جولة مقبلة.

شكّلت الأصوات ال199 التي حصل عليها جوردان سابقة منذ قرن لحصول مرشّح الأكثرية على أقل من مائتي صوت. ومن المتوقع أن يظهر رئيس اللجنة القضائية النافذ تحسناً كبيراً في الجولة الثالثة من التصويت، رغم عدم وجود أي مؤشرات على أن معارضيه سيبدّلون مواقفهم. واجتمع معارضوه الجمهوريون بعدما صوّتوا ضده أول مرة (الثلاثاء)، وأكدوا جميعاً تقريباً معارضتهم، بينما توقع البعض أن جوردان سيخسر مزيداً من المؤيدين. ولا يتمتع النائب عن أوهايو، إلى حد كبير، بالدعم الذي قضى سلفه سنوات يحشده في أوساط الجمهوريين الأقل درجة، ويستبعد أن يُسمح له بخوض 15 جولة تصويت احتاجها ماكارثي ليتم انتخابه. ويخشى واضعو استراتيجيات الحزب من أن تراجع شعبية جوردان، سيؤدي إلى مزيد من الجمود، في غياب أي بديل واضح يحظى بالدعم، ويعد شخصية يمكن أن توحد صفوف حزب تمزقه الانقسامات. وتحظى مساعي تعيين رئيس مجلس النواب بالإنابة، باتريك ماكهنري، رسمياً لفترة محدودة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر بتأييد واسع، علماً بأن الخطوة ستُوسع صلاحياته الشرفية تماماً حالياً ليكون بإمكانه طرح التشريعات للتصويت. (وكالات)