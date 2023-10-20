شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة شحن أمريكية تحمل مركبات مدرعة تصل إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج - وكالات

استقبلت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، طائرة أمريكية تحمل أول شحنة من المركبات المدرعة في مطار بن جوريون بتل أبيب.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها في منصة «إكس»، أنه سيجري نقل هذه المركبات إلى الجيش الإسرائيلي لتحل محل مركبات تضررت خلال الحرب على قطاع غزة. وأشارت إلى أن تلقي المركبات هو «جزء من صفقات واسعة النطاق لزيادة أسطول مركبات الجيش الإسرائيلي لمختلف سيناريوهات الحرب».

ولفتت الوزارة إلى أنها وقعت أوامر شراء لمركبات ومعدات ثقيلة بقيمة تزيد عن 400 مليون شيكل، تشمل مجموعة متنوعة من المركبات المخصصة مثل: سيارات الإسعاف المدرعة، ومركبات العمليات المدرعة، والشاحنات التكتيكية ومعدات الهندسة الميكانيكية.