الدبيبة يجدد تمسكه بإقامة انتخابات توافقية قابلة للتنفيذ

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته تدعم إقامة الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية وقابلة للتنفيذ وغير مفصلة لإنجاح أو إقصاء أي طرف.

ولفت الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الثامن أمس، إلى أن موقف حكومة الوحدة ثابت ولن يتغير من تحقيق رغبة الشعب الليبي في إقامة انتخابات حرة ونزيهة وتجديد الشرعية للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي القاهرة، أجرى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مشاورات مع عدد من المسؤولين المصريين حول سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد إنجاز القوانين الانتخابية، والتشاور حول سبل تشكيل حكومة موحدة خلال الفترة المقبلة. وأشار مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» إلى أن رئيس مجلس النواب التقى بعض النواب الليبيين وأسماء مرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، موضحاً أن الزيارة ركزت بالأساس على سبل الخروج من المأزق السياسي وتسريع وتيرة إعمار المناطق المدمرة في منطقة الجبل الأخضر وخاصة مدينة درنة.

بدوره، نبه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إلى عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ظل وجود ميليشيات تعرقل مسارها، داعياً الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إلى إيجاد حل من أجل الاتفاق على الدخول إلى العملية الانتخابية وعدم عرقلتها.