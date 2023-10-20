الاتحاد الأوروبي يرسل أدوية أساسية للنيجر

ابوظبي - سيف اليزيد - نيامي (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس إرسال «أدوية أساسية» جواً إلى النيجر التي ترزح تحت وطأة عقوبات فرضت عليها بعد الانقلاب في يوليو الماضي.

وتخضع النيجر لعقوبات اقتصادية فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» منذ الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم.

وقال الاتحاد الأوروبي الذي بدوره علق مساعدات مالية للنيجر إنه «أطلق عملية جسر جوي إنساني جديد» لنقل «أدوية أساسية وإمدادات طبية إلى مدينة نيامي».

وحطت أول رحلة الأربعاء الماضي. وتعاني منظمات إنسانية تنشط في النيجر من تعطل في سلاسل إمدادات مواد أساسية، بينما يواجه السكان المحليون ارتفاعاً هائلاً في الأسعار، بحسب الاتحاد الأوروبي. ونظم التكتل 4 رحلات ستنقل ما مجموعه 58 طناً من «الإمدادات الصحية المهمة».

وأوضح، أنها «ستستخدم في تعزيز الاستجابة الإنسانية في البلاد حيث تنفد مخزونات المواد المنقذة للحياة بسرعة فيما الوصول إليها محدود جداً».

وأعلن قادة الانقلاب في أكتوبر خفض ميزانية 2023 بنسبة 40 % بسبب العقوبات، ما يزيد من اعتماد النيجر على المساعدات الخارجية.

وكان محمد الأمين زين، رئيس الوزراء الذي عيّنته المجموعة العسكرية، قد نبّه إلى أن الميزانية ستكون تقشفية، مع إعطاء الأولوية لضمان الأموال اللازمة للأمن ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.