العراق: 3 مسيّرات تستهدف قاعدة «التنف» العسكرية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، باستهداف قاعدة التنف عند الحدود السورية العراقية بثلاث طائرات مسيرة. وقال المصدر إنه «تم استهداف قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف ضمن منطقة الـ55 كيلو متر عند الحدود السورية العراقية الأردنية بـ3 طائرات مسيرة». وأضاف أن «التحالف تمكن من إسقاط اثنين والثالثة استهدفت القاعدة ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات». وأمس الأول، أفاد مصدر أمني، بأن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مطاراً عسكرياً تشغله القوات الأميركية في مدينة أربيل بإقليم كردستان، بعد ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد غربي الأنبار بطائرتين مسيرتين. وأصدرت القيادة المركزية الأميركية بياناً، بشأن تعرض قواتها لهجمات بطائرات من دون طيار في العراق.

وذكرت القيادة، في البيان، أنه «خلال الـ24 ساعة الماضية، دافع الجيش الأميركي ضد 3 طائرات من دون طيار بالقرب من القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق». وأضافت: «في غرب العراق، اشتبكت القوات الأميركية مع طائرتين من دون طيار، مما أدى إلى تدمير إحداهما وإلحاق أضرار بالثانية، مما أسفر عن إصابة قوات التحالف بجروح طفيفة».