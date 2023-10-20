بعد فشل بلينكن حضر بايدن والمهمة "حماية إسرائيل من نفسها"؟!

غيّرت المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل بحق مئات المدنيين، بعد قصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزّة، كلّ المعادلات... نعم فعلتها اسرائيل دون حياء منتهكة كل الأعراف والقوانين الدولية. حاصرت أبناء القطاع وقطعت عنهم المياه والكهرباء والإنترنت، واليوم أتت لتضيف على جرائمها جريمة إبادة جماعية، في مستشفى يمتلئ بالأطفال والنساء والأطباء والممرضين والممرضات، فقضت على حياتهم بضربة واحدة قاتلة.

نعم فعلتها اسرائيل وارتكبت جريمة حرب "بشعة"، على وقع صمت عربي و"تواطؤ" دولي على القضيّة الفلسطينية. وجاءت هذه المجزرة، قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اسرائيل فقط مباشرة بعدما تم الغاء القمة المرتقبة في الاردن، نتيجة عدم قدرة العرب على الاستمرار بالسكوت بعد "مذبحة" المستشفى.

منذ قيام حركة "حماس" بعملية "طوفان الأقصى"، تحركت الولايات المتحدة عبر ارسال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إلى المنطقة. وفي هذا السياق تشير مصادر مطلعة إلى أنّه "حضر من أجل "نكبة فلسطينية جديدة" وهذه المرّة بعمليّة "ترانسفير" إلى سيناء، لافتة إلى أن "الأميركيين كانوا مستعدين لدفع الأموال ومساعدة مصر بديونها، لكن الوزير الاميركي سمع كلاماً واضحاً وصريحاً من السعوديين والمصريين، مفاده أنهم غير موافقين على ما تطرحه الولايات المتحدة في هذا الخصوص"، بالمختصر أراد بلينكن حشد "ضوء أخضر" عربي، ولو غير معلن، لإنهاء القضية الفلسطينية ولكنه فشل، ومن هنا أتى بايدن إلى المنطقة.

وتتابع المصادر إلى أن "عنوان زيارة الرئيس الأميركي هو "انقاذ اسرائيل من نفسها"، خصوصاً بعد الضربة على المستشفى المعمداني، التي حرّكت العالم نتيجة الجريمة الوحشيّة التي ارتكبتها اسرائيل الداخلة على الانتحار والكلّ يعرف ذلك".

وتعود المصادر إلى الخطوات التي تقوم بها تل أبيب، وتشير إلى أن "التقديرات لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو هي شخصية، لأنه وبعد بدء عمليّة حماس وخسارة اليمين المتطرّف، يحتاج إلى انتصار و ردّ اعتبار في مكان ما، ولكن الحقيقة أن مصيره الحتمي بعدما حصل هو الخروج من السلطة، والبعض يذهب أبعد من ذلك إلى ما حصل مع رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت، بعد حرب تموز في العام 2006، الذي كان مصيره السجن".

وتوضح المصادر، أن "المغامرة التي تخوضها الدولة العبريّة كبيرة"، مضيفة: "ماذا لو تمّ فتح "كوّة" في الجدار من الجولان أو لبنان، بإدخال مئات من المقاتلين من المحور ممّن يسمّون أنفسهم "الزينبيّون" أو "الفاطميّون" أو غيرهم ودخلوا إلى اسرائيل للقتال، فهل تتحمّل ذلك؟".

وتعود المصادر لتؤكد أن "التقديرات لدى نتانياهو في كثير من الأوقات ارتجاليّة وخاطئة، من هنا حضر بايدن لإنقاذ اسرائيل من نفسها ومن المخاطر التي يُمكن أن تجرّ المنطقة إليها، خصوصاً إذا قرّرت المضي في الاجتياح البرّي، الذي حتماً سيؤدي الى توحيد الجبهات وانطلاق شرارة حرب في المنطقة لا أحد يعرف كيف ومتى ستنتهي".