الاحتلال يستهدف مئات النازحين داخل كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد طفلة وسيدة وإصابة عشرات المواطنين، مساء الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي كنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، التي لجأ إليها المئات من النازحين.



وتقع الكنيسة على بعد أمتار من المستشفى الأهلي "المعمداني"، التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجزرة يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.



وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، مساء الخميس، مجزرة بحق النازحين داخل كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة، مؤكدة وقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.



وأوضحت وزارة الداخلية أن أحد المباني التابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس انهار وسط مدينة غزة جراء غارات إسرائيلية، مؤكدة أن من بين الجرحى إصابات خطيرة لنازحين مسيحيين كانوا يحتمون بالكنيسة.





وتأتي هذه المجزرة في وقت لا تزال آثار الدماء وبعض الأشلاء متناثرة في ساحة المستشفى الأهلي المعمداني (العربي)، في مدينة غزة، عقب تعرضه، مساء الثلاثاء، لقصف إسرائيلي أسفر عن مئات القتلى والجرحى.



وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على المنازل والمنشآت المدنية بغزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

(العربي الجديد)