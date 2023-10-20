أول رد من حماس على قصف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة يوفيليوس

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت حركة حماس بيانا نددت من خلاله بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة "بوفيليوس" الأثرية في شارع عمر المختار بقطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وشددت الحركة في بيانها على أن "قصف كنيسة "بوفيليوس" في غزة إجرام متجدّد ضد الأديان والمدنيين العزّل".

وقالت في البيان "تستمر آلة الإجرام الصهيوني في توسيع نطاق إرهابها وإجرامها باستهدافها البغيض لكنيسة "بوفيليوس" الأثرية للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، ما تسبب في عدد من الإصابات بين أبناء أهلنا المسيحيين الذين لجؤوا إليها، عدا عن الدمار الذي أتى على أجزاء واسعة من الكنيسة".

وأفادت بأن "الاستهداف المتعمد للكنيسة ومن قبله ارتكاب مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني يستدعي وقفة وإدانة قويّة من المجتمع الدولي ومن المجالس الكنسية العالمية للضغط على هذا الكيان المارق لوقف عدوانه الفاشي ضد دور العبادة والمدنيين العزّل".