"الكهرباء" تكثف استعداداتها لاستقبال الشتاء وسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه بالتزامن مع حالة التقلبات الجوية المرتقبة تواصل وزارة الكهرباء ممثلة فى شركات التوزيع والنقل والإنتاج تكثيف عمليات الصيانةو الإستعداد جيدا لإستقبال الشتاء وموجات الأمطار والسيول المحتملة، مشيرًا إلى أن الوزارة هدفها تأمين الشبكة ومواجهة أى انقطاعات طارئة من الممكن أن تحدث.

وأضاف لمصراوى، أنه تم تشكيل فرق صيانة للمرور على مكونات الشبكة بجميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، موضحا أنه سيتم تفقد جميع المهمات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

وأكد أنه تم توفير وتجهيز مولدات كهربائية إحتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع الكهرباء عنها لآى سبب، لعدم تكرار ما حدث فى الشتاء الماضى لعدم تكرار مشكلة السيول التى تعرضت لها بعض المحافظات العام الماضى.

وأوضح أن الوزارة استعدت جيدا لتلافى أخطائها السابقة ، مشيرا إلى أن هناك عدة إجراءات متعارف عليها تقوم بها شركات الكهرباء قبل حلول فصل الشتاء من كل عام لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، أهمها وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف فى شركات النقل والتوزيع، منوها إلى أنه في إطار خطة الطوارئ للتصدى لموجات الطقس السيئ، وحرصًا على سلامة المواطنين يتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية، مطمئنا المواطنين بأن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقى أي شكاوى.

ونصحت الوزارة المواطنين الابتعاد عن مصادر الكهرباء خلال هطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وطالبت الوزارة المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة وكذلك عدم لمس والابتعاد عن اكشاك الكهرباء والاسلاك الكهربائية منعا للتعرض للصعق والابلاغ عن أي عطل فني من خلال الرقم الموحد ١٢١.