لبنان تحت الحصار مجدداً: اما الحرب او العقوبات

مرة جديدة تجعل ايران ومعها حزب الله مستقبل لبنان على المدى المنظور بين ايديهما، فهما المحوّلان اصدار القرار بالدخول في الحرب مع اسرائيل ام الابقاء على المناوشات والمواجهات، ولو احتدّت وتيرتها من وقت لآخر. وفي غضون ذلك، ينتظر اللبنانيون ما ستؤول اليه الامور، لكن انتظارهم مكلف ولن يكون عادياً، لان القوى الغربية المتحالفة مع اسرائيل تصرّ على وضع لبنان في قفص جديد لمنعه من الدخول في الحرب، ليس حباً به وبشعبه بطبيعة الحال، انما من اجل اسرائيل والسيناريو الموضوع للمنطقة.

موفدون كثيرون من مختلف دول الغرب اتوا الى بيروت حاملين معهم رسالة واحدة مفادها: اياكم ثم اياكم الدخول في الحرب، وعندما تلقّوا الجواب الرسمي المعروف والواقعي بأنّ الدولة اللبنانية لا يمكنها املاء ما تريده على حزب الله، كانت الرسالة الى الحزب ومن خلفه ايران اكثر وضوحاً: تضييق على اللبنانيين في اكثر من مجال، حتى اتخاذ القرار الذي يرغب بسماعه الغرب وهو انّ الحزب لن يدخل في الحرب.

بداية التضييق كانت واضحة عبر التوقّف عن الحفر في البلوك رقم 9 (بسبب اكتشاف "توتال" وهي الشركة العالمية الضليعة بمواضيع النفط واستكشافه والتنقيب عنه، ان كل امكاناتها وخبراتها في هذا المجال كانت من دون فائدة، لانه لم يتم اكتشاف ايّ مصدر نفط في هذا البلوك)، بعد ان كانت تأخرت (لصعوبات تقنية) في البدء بالتنقيب. ولا يحتاج احد الى دراسات عليا في التحليل ليدرك ان المسالة مرتبطة بالضغوط الخارجيّة التي تُمارس على الشركة لحلحلة الموضوع ام لتعقيده.

مسألة اخرى بدت واضحة للجميع انها من عوامل الضغط المباشر على لبنان، هي التحذير ومنع الرعايا الاجانب وبعض العرب من التفكير في التوجه الى لبنان او البقاء فيه بسبب الخطر الامني الكبير، مع الاشارة الى ان الخطر محصور في منطقة جغرافيّة جنوبيّة وليس في كل الاراضي اللبنانية. ولكن مجرد توالي التحذيرات وقرارات المنع التي شملت حتى الآن دولاً عدة مهمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اميركا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وكندا والسعودية والكويت... كانت كفيلة بدبّ الذعر في نفوس عدد من اللبنانيين الذين ربطوا بين هذه القرارات والمعطيات التي يمكن ان يعمل بضوئها المسؤولون في تلك البلدان للحفاظ على سلامة رعاياهم. اي بمعنى آخر، رأى اللبنانيون في هذه القرارات انّ الحرب باتت وشيكة لذلك عمدت الدول الى عدم المخاطرة بسلامة مواطنيها الموجودون في لبنان، وطلبت منهم اما البقاء خارج لبنان او مغادرته.

واذا كان منطقيا اصدار الدول كافة تحذيرات لرعاياها بتجنب الذهاب الى دول بات الوضع فيها غير سليم، فإن من غير المنطقي الاعتقاد بأن التحذيرات تقتصر فقط على المسألة الامنيّة، لتضمّنها بشكل واضح رسائل مباشرة بأن لبنان يمكن ان يقبع تحت ضغوط التخويف بـ"شحطة قلم"، وان محاصرته اسهل مما يعتقد. وحده الجيش اللبناني والقوى الامنية خارج هذه المعادلة، بدليل ما حصل امام السفارة الاميركيّة في عوكر، فقد تصرف الجيش بما يجب عليه القيام به، وبرأيي أنّه تأخر بعض الشيء في اتخاذ التدابير التي قام بها في وجه المتسببين بزعزعة الامن وعدم دعم القضيّة الفلسطينيّة، ولكن السؤال المشروع هو: لو كانت السفارة المعنية غير اميركية، ولو كان المتظاهرون من المؤيّدين للسياسة الغربيّة، ألم يكن الجيش في مرمى النيران وفي قفص الاتهام بأنه لم يراع حقوق الانسان وحريّة التعبير؟ ألم يكن مهدداً بوقف المساعدات والهبات والدعم له؟.

قد تتصاعد وتيرة هذا الحصار طالما طالت مدّة الحرب، وقد تأخذ طابعاً معيشياً وحياتياً اكثر صعوبة، ولكن المؤكد انّ هذه الخطوات الغربيّة لا تعني ابداً ان لبنان سيكون ضمن أتون الحرب، ولو انه سيعاني حتماً من تأثيراتها على غرار الدول المجاورة، ان بقي الرعايا الاجانب ام غادروا.