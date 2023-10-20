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بعد تضرر خط للغاز.. الناتو يزيد دورياته في بحر البلطيق

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د ب أ - بروكسل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عزز حلف شمال الأطلسي "ناتو" من دورياته في بحر البلطيق بعد الأضرار التي لحقت أخيرًا بخط أنابيب الغاز الفنلندي - الإستوني.

وجاء في بيان للناتو يوم الخميس، أن "الإجراءات المتزايدة تشمل المزيد من تحليقات طيران المراقبة والاستطلاع، بما في ذلك طائرات الدوريات فوق البحر وطائرات أواكس والمسيرات التابعة للناتو".

وتابع: "يجري أيضًا إرسال أسطول من 4 سفن صائدة للألغام من حلف الناتو إلى المنطقة".

توقف خط "بلطيق كونيكتور"

ورصدت الشركات المشغلة لخط أنابيب "بلطيق كونيكتور" انخفاضًا مفاجئًا في الضغط في خط الأنابيب هذا الشهر، وانقطع نقل الغاز وتوقف الخط عن العمل منذ ذلك الحين.

ويمتد خط الأنابيب لمسافة 150 كيلومترًا تقريبًا بين إنكو في فنلندا وبالديسكي في إستونيا عبر خليج فنلندا في الجزء الشرقي من بحر البلطيق.

ويبلغ طول الجزء المتضرر في البحر 77 كيلومترًا، وتعتقد فنلندا أن الضرر ربما كان ناجمًا عن تأثيرات خارجية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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