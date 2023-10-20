"سي إن إن": من المحتمل عبور أولى قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح غدا

افادت قناة "سي إن إن" تقلا عن مصادر عدة، انه "ليس متوقعا فتح معبر رفح اليوم أمام أولى قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، موضحة انه "من المحتمل عبور أولى قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح غدا السبت".

واشارت الى ان "الطريق عبر معبر رفح لا يزال بحاجة لإصلاح لعبور قافلة المساعدات الإنسانية للقطاع".