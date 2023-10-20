افادت قناة "سي إن إن" تقلا عن مصادر عدة، انه "ليس متوقعا فتح معبر رفح اليوم أمام أولى قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، موضحة انه "من المحتمل عبور أولى قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح غدا السبت".
واشارت الى ان "الطريق عبر معبر رفح لا يزال بحاجة لإصلاح لعبور قافلة المساعدات الإنسانية للقطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر "سي إن إن": من المحتمل عبور أولى قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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