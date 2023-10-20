بايدن: سأوجه للكونغرس طلبا عاجلا لتمويل الدعم لأوكرانيا وإسرائيل بما فيه المساعدات العسكرية

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "سيوجه إلى الكونغرس طلبا عاجلا لتمويل الدعم لأوكرانيا وإسرائيل، بما فيه المساعدات العسكرية"، مشيرا إلى أن "ضمان نجاح إسرائيل وأوكرانيا يتسم بأهمية حيوية بالنسبة للأمن القومي الأميركي، رغم أنه قد يبدو أن تلك النزاعات تحدث بعيدا".

واوضح بايدن إن "الولايات المتحدة وشركاءها يعملون من أجل مستقبل أفضل للشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن ذلك سيفيد المنطقة والولايات المتحدة على حد سواء.

وأكد أن "إحدى أولوياته تحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، لافتا إلى أنه "لا توجد أولوية أعلى من أمن الأميركيين الذين يحتجزون كرهائن".

وبشأن أوكرانيا، على أن "واشنطن لن توقف المساعدات لكييف"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا معدات من المخزونات وستتم صناعة المزيد من المعدات الجديدة لتلبية احتياجات الولايات المتحدة نفسها".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى لصدام عسكري مع روسيا في أوكرانيا، مؤكدا من جديد أنه لن يرسل القوات الأمريكية إلى أوكرانيا. وأضاف أن أوكرانيا "تطلب المساعدة فقط".

وحسب التقارير الإعلامية، فإن الإدارة الأميركية ستطلب من الكونغرس مساعدات بحجم 100 مليار دولار، سيكون الجزء الأكبر منها مخصصا لدعم أوكرانيا وإسرائيل.