شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنسق مع الصين إزاء الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت روسيا إنها تنسق سياستها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الصين، الحليف الوثيق الذي زاره الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أمس الخميس، أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أجرى محادثات في الدوحة مع تشاي جون، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر إزاء الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف البيان: "كان هناك تأكيد على تركيز موسكو وبكين المستمر على التنسيق الوثيق للجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة، وغيرها من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

روسيا وسيط محتمل

وتعد روسيا نفسها وسيطًا محتملا في الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتلقي اللوم في الأزمة على الولايات المتحدة، متهكة إياها بالانفراد بمعالجة قضايا التسوية في المنطقة.

ورُفض يوم الاثنين الماضي مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

وندد نص مشروع القرار بالعنف ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب.