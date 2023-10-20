شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعترف: الأمريكيون قلقون من دعمنا للحروب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه من أن بعض الأمريكيين يتساءلون عن شأن أمريكا في دعم الحروب.

وقال خطاب من المكتب البيضاوي يوم الخميس: أعلم أن هذه الصراعات قد تبدو بعيدة، لكن خصوم أمريكا يراقبون كيف سيتطور الصراعان في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وأنهما قد يثيران أزمات في مناطق أخرى من العالم وفقًا لما ستؤول إليه الأمور.

وبرر بايدن حشد دعم الأمريكيين لتوجيه مليارات الدولارات الإضافية إلى إسرائيل وأوكرانيا، بقوله، إن الدعم الأمريكي مهم للغاية للحليفتين الرئيسيتين اللتين تخوضان حربين.

حماس وبوتين

وسعى بايدن إلى الربط بين حركة حماس في قطاع غزة وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا إن "حماس وبوتين يمثلان تهديدين مختلفين، لكنهما يشتركان في أن كليهما يريد القضاء على ديمقراطية مجاورة".

وطلب تمويلًا طارئًا يقول مسؤولون أمريكيون إنه سيبلغ إجمالًا نحو 100 مليار دولار على مدى العام المقبل لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وأمن الحدود الأمريكية مع المكسيك.