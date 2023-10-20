أمريكا: إسرائيل لا تستخدم الفوسفور الأبيض في حربها ضد غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة لا تمتلك أي دليل على أن إسرائيل تستخدم ذخائر الفوسفور الأبيض المحظورة، ضد الأهالي في قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وكانت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" قد خلصت في 13 أكتوبرالجاري إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الفوسفور الأبيض، المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية، خلال قصفه مناطق في لبنان وقطاع غزة يومي 10 و11 أكتوبر.

من جهتها، سبق أن أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استخدام القوات الإسرائيلية للفوسفور الأبيض.

يشار إلى أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال إنه لم يتلق أي تقارير من الأمم المتحدة حول استخدام إسرائيل ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض.

وأوضح في ردّه على سؤال بشأن استخدام إسرائيل لهذه الذخيرة المحظورة: "ليس لدي أي دليل يشير إلى صحة هذا القول".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.