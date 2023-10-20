برلماني: تأييد تام لسياسات السيسى في الحفاظ على أمن مصر وحدوها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد :

وصف النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب، موقف مصر من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية من اعتداءات وحرب إبادة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة بالتاريخي والمشرف أمام العالم كله معلناً تاييده التام والمطلق لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه هذا الملف.

ووصف "حنفي"، في بيان تصريحات الرئيس السيسي بالحاسمة والبطولية مثمناً تأكيد الرئيس السيسي بأن حدود مصر أمن قومي وأن جيش مصر كفيل بالحماية وأن إسرائيل قد تجاوزت مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.

وأيضاً تأكيد الرئيس السيسى بعدم السماح بعبور معبر رفح لمن أرادوا العودة إلي بلادهم إلا بعد تمكين قوافل الأغاثة من الوصول إلي أشقائناً في غزة .

كما أشاد النائب سيد حنفى طه بدعوة الرئيس السيسى لعقد قمة القاهرة للسلام يوم السبت المقبل لفتح أفاق لتسوية النزاع معتبراً الاستجابة الكبيرة من قادة العالم للمشاركة فى هذه القمة بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا العربية والاقليمية والافريقية والدولية بصفة عامة القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

وأعلن البرلماني تأييده التام لرؤية الرئيس السيسي الواضحة والحاسمة حول الدعاوى التي أطلقتها بعض القوى داخل سلطات الإحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مؤكدًا أن الشعب المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية يثق في سياسات الرئيس السيسي وحرصه في الحفاظ على أمن مصر وحدودها وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء المقدسة.