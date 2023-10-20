اشارت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، الى ان "العدو الصهيوني سياسته الاجرامية في الاعتداء على المدنيين وعلى الصحافيين الذين يعملون في منطقة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".
ودانت بشدة "الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال قرب موقع العباد ضد الاعلاميين والتي ادت الى استشهاد احد المدنيين"، مشيرة الى ان "هذا العدوان هو استكمال لجرائمه السابقة ضد الاعلاميين في لبنان وفلسطين بهدف منعهم من نقل الحقيقة وتغطية وتوثيق جرائمه الوحشية ضد المدنيين والابرياء".
وطالبت "كل المؤسسات الاعلامية والنقابات والجمعيات المهنية والانسانية بادانة هذه الجرائم نؤكد مجددا ان قتل المدنيين والاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب."
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" دان الاعتداء على الصحافيين قرب موقع العباد: الاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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