في صحف اليوم: تشديد دولي لوقف التوتر عند الحدود الجنوبية

اشارت صحيفة "الجمهورية"، الى ان "لبنان لم يخرج من قواعد الاشتباك ويواصل اتصالاته في كل الاتجاهات داخلياً وعربياً ودولياً لتثبيتها وضمان عدم الخروج منها، فيما أعدّ خطة طوارئ حكومية لمواجهة كل الاحتمالات على كل المستويات، في وقت يستقبل اليوم وزيرة الخارجية الالمانية انالينا بيربوك، بعدما كان استقبل قبل ايام وزراء الخارجية الايرانية والفرنسية والتركية حسين امير عبداللهيان وكاترين كولونا وحقّان فيدان، وربما يستقبل آخرين لاحقاً، في اطار مساع ديبلوماسية تهدف الى وقف الاعتداءات الاسرائيلية وعدم الانخراط في حرب غزة".

في هذا السياق، أكّدت مصادر حكومية لـ"الجمهورية"، أن "لا تطمينات تتلقّاها الحكومة لا من جهة "حزب الله" ولا من جهة الأميركيين المستمرين في تقديم رسائل واضحة بضرورة عدم انخراط لبنان في معركة غزة، ويحذّرون من عواقب قاسية عليه، فيما تعمل دول اخرى على بذل جهود ومساعٍ للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكرّرة على جنوب لبنان لعدم جرّ "حزب الله" الى ردّات فعل".

على الصعيد الديبلوماسي، علمت "الجمهورية" من مصادر ديبلوماسية انّ "اجتماعات علنية ومغلقة تُعقد في مجلس الامن الدولي لمتابعة الوضع في جنوب لبنان وغزة وبمشاركة الدول المعنية، وشارك فيها مندوب لبنان في المنظمة الدولية هادي هاشم، الذي التقى عدداً من رؤساء البعثات، ولا سيما منهم الاميركي والفرنسي والروسي والصيني والالماني والسعودي والقطري والايراني والتركي، ومساعدي الامين العام للامم المتحدة غوتيريش، للبحث في سبل تهدئة التوتر في جنوب لبنان وغزة".

وافادت معلومات المصادر لـ"الجمهورية"، انّ "جميع المندوبين يشدّدون في الاجتماعات المغلقة، على ضرورة وأهمية وقف التوتر عند الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية حتى لا تحصل ردّة فعل واسعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، وذلك من باب الحرص على لبنان من جانب الدول الصديقة له، وحرص الدول الصديقة لإسرائيل عليها". وذكرت المصادر، انّ "لهجة غالبية الدول تبدّلت قبل مجزرة مستشفى المعمداني في غزة وبعدها اكثر، من الدعم المطلق لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، إلى الدعوة لإلتزام القوانين الدولية في الحروب واحترام حقوق الانسان وعدم انتهاك الحقوق الانسانية بالتعرّض للمدنيين".