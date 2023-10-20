افادت قناة "الجزيرة"، عن "استمرار الاشتباكات بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي بمخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية"، لافتة الى انهم "فرضوا حصارا مشددا على مخيم نور شمس شرقي طولكرم وتقطع عنه الكهرباء والماء".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي فرض حصارا على مخيم نور شمس وقطع عنه الكهرباء والماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.