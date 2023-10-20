"بلومبرغ": الولايات المتحدة أثرت على تخطيط إسرائيل لعمليتها البرية ضد حركة "حماس"

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مسؤولين بأن "الولايات المتحدة أثرت على تخطيط إسرائيل لعمليتها البرية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "واشنطن أثرت على أساليب تنفيذ العملية، من أجل تقليص عدد الضحايا بين السكان المدنيين في غزة، وكذلك على خطط الحكومة الإسرائيلية لما بعد انتهاء العملية".

واوضخ المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، إن العملية البرية "قد تكون مختلفة عما تعتقدون"، مشيرين إلى أنها "قد تبدأ في وقت لاحق وتستمر لفترة أطول، وتتطور بشكل غير متوقع".