زاخاروفا: الولايات المتحدة كذبت على العالم متسترة بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية

اشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الى أن "الولايات المتحدة كذبت على العالم لفترة طويلة متسترا بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية".

ولفتت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلقة على تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن دعم أوكرانيا "استثمار ذكي"، الى ان "بايدن سمى الدعم لأوكرانيا بالاستثمار الذكي، الذي سيجلب أرباحاً للأجيال القادمة. لقد سموا ذلك سابقاً بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية. الآن يبدو أنه مجرد حساب. وهو كان كذلك دائماً، لكنهم كذبوا على العالم متسترين بقيم معدومة لدى واشنطن".