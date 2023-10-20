البنتاغون: صواريخ ومسيّرات أطلقت من اليمن يعتقد أنها كانت موجهة ضد أهداف بإسرائيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية اعترضت ثلاثة صواريخ كروز وعدة طائرات مسيرة أطلقتها

جماعة الحوثي من اليمن باتجاه إسرائيل على الأرجح.

وواشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاط الجماعات المسلحة مع تصاعد التوتر الإقليمي خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت البنتاغون إن المدمرة كارني كانت تعمل في شمال البحر الأحمر الخميس عندما أسقطت المقذوفات، ولم تقع إصابات.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين “لا يمكننا أن نقول على وجه التحديد ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ والطائرات المسيرة، لكنها أُطلقت من اليمن متجهة شمالا على امتداد البحر الأحمر، ومن المحتمل أن تكون باتجاه أهداف في إسرائيل”.

وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن السفينة الحربية لم تكن مستهدفة على ما يبدو.

وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي تشمل حاملتي طائرات وسفن دعم لهما ونحو ألفي فرد من مشاة البحرية.

وفي حين يقول البيت الأبيض إنه لا توجد “خطط أو نوايا” لاستخدامها، فإن هذا يعني أن الأصول العسكرية الأميركية ستكون موجودة لتقديم الدعم لحماية مصالح الأمن القومي الأميركي إذا لزم الأمر.

وتمتلك الولايات المتحدة أيضا مجموعة من القواعد في الشرق الأوسط تضم قوات وطائرات مقاتلة وسفنا حربية.