كوريا الجنوبية وبريطانيا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أنه تم البدء في إجراء مناورات عسكرية مشتركة عالية التقنية مع بريطانيا، وذلك وسط جهود لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن التدريبات مع بريطانيا والمقرر استمرارها 11 يوما، بدأت الثلاثاء الماضي في المركز الكوري للتدريب القتالي (KCTC)، وهو عبارة عن منشأة تستخدم تقنيات متقدمة للتدريبات الأرضية الواقعية، في إنجي، على بعد 165 كيلومترًا شرق سول.

وحشدت التدريبات أكثر من 4000 جندي، بما في ذلك وحدة الحرس الاسكتلندي التابعة للجيش البريطاني، بالإضافة إلى حوالي 270 قطعة من المعدات القتالية، مثل الدبابات والمروحيات والطائرات المسيرة.

وقال الجيش إن التدريبات تضمنت جزأين مدة كل منهما ثلاثة أيام من عمليات الهجوم والدفاع المنفصلة ضد وحدة متخصصة وركزت على تعزيز القدرات القتالية للقوات.

وأضافت أن المشاركة الأخيرة للقوات البريطانية في التدريبات تمثل زيادة مقارنة بالعام الماضي، عندما شاركت بوحدة على مستوى الفصيلة.

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