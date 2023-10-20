بوحبيب التقى سفير بلجيكا: اذا أصيب الشرق الاوسط بالبرد ستتنتقل العدوى الى أوروبا

اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب خلال لقائه السفير البلجيكي في لبنان كوين فرفاك، ان "اذا أصيب الشرق الاوسط بالبرد ستتنتقل العدوى الى أوروبا".

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