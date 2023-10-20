الصحة العالمية: تفشي الكوليرا في أكثر من 30 دولة منذ بداية العام

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تفشي وباء الكوليرا في 31 دولة على الأقل سنة 2023، ما يعرض حوالى مليار شخص لخطر الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم.
واعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في كلمة أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف انه "كان ينبغي أن نهزم هذا المرض منذ فترة طويلة، لكنه في الواقع آخذ في النمو".
وأكد أن "عدد البلاغات عن الكوليرا في عام 2022 تضاعف مقارنة بعام 2021، وهذا العام سيكون أسوأ"، مضيفا :"شهدت 31 دولة على الأقل تفشي الكوليرا سنة 2023. وفي دائرة الخطر هناك مليار شخص".
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