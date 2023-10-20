اشار النائب اللواء جميل السيد، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "دول الغرب التي شجّعت اوكرانيا على استدراج الحرب مع روسيا، هي نفسها تحرّض إسرائيل تحت شعار حقها "بالدفاع عن نفسها" ضد الفلسطيني الذي تحاصره وتحتلّ أرضه".
وتابع :"السؤال الطبيعي، إذا كانت دول الغرب اليوم تعاني إقتصادياً وشعبياً اليوم من حرب اوكرانيا وحدها، فكيف ستتحمّل حرباً أخرى في الشرق الاوسط، قد تعرف كيف ستبدأ ولكنها لن تعرف كيف ومتى تنتهي؟!! لذلك لا أخشى من هذا التوتّر اليوم عندنا وحولنا، لأنه كلّما تأزّمت الاوضاع، كلما ازدادت الحسابات وإشتغلت العقول وابتعد شبح الحرب التي لن تكون نزهة لإسرائيل ولن تكون نفعاً بل ضرراً أكيداً على أميركا وأوروبا وعلى مصالحهما ليس في الشرق الاوسط فحسب، بل في أنحاء اخرى من العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد: كلّما تأزّمت الاوضاع ازدادت الحسابات وإشتغلت العقول وابتعد شبح الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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