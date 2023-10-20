المطران ابراهيم عرض اوضاع زحلة مع رئيس البلدية

التقى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة البقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل اسعد زغيب وعرض معه اوضاع المدينة من كافة الجوانب.

وجرى خلال اللقاء جوجلة كافة التحديات التي تعيق عمل البلدية بالشكل المطلوب وانعكاس الأزمات على العمل البلدي بحيث توقفت غالبية مشاريع التنمية لعدم توفر الأموال اللازمة.

ونوّه المطران ابراهيم بـ"الجهود التي يبذلها المهندس زغيب لتأمين استمرار العمل في البلدية وشكر اعضاء المجلس البلدي على تعاونهم وتكاتفهم من اجل خير المدينة"، مؤكداً أنه "بالرغم من الأزمات التي تمر بها البلاد ما زالت البلدية تقوم بخطوات متقدمة وآخرها التحضير لتسيير باصات النقل المشترك الصديقة للبيئة وتجهيز المحطات العائدة لها في مختلف انحاء المدينة".

وتمنى "إعطاء الاهتمام اللازم لتعاطي مسؤول مع أزمة ازدياد أعداد اللاجئين وضرورات الأمن الذاتي"، متأملا ان "تزول الغيمة السوداء من فوق لبنان وتعود كل المؤسسات لممارسة نشاطها بشكل طبيعي لخدمة المواطنين".