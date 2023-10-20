الحرب على غـ ـزة.. رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى مصر، اليوم الجمعة، لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد انتهاء زيارته إلى إسرائيل، والتي بحث خلالها الوضع مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وذكرت وكالة "رويترز" أن رئيس الوزراء البريطاني سيزور مصر اليوم الجمعة ليبحث مع قادة المنطقة الوضع بين إسرائيل وغزة.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلامية بريطانية، فإن "سوناك" سيؤكد خلال زيارته للمنطقة على تجنب التصعيد ومنع المزيد من الخسائر بين المدنيين.

وتأتي زيارة سوناك في إطار جولة لعدد من دول المنطقة شملت إسرائيل والسعودية، قبل أن يتوجه إلى مصر.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أنه سيسافر إلى مصر، مشيرا إلى أنه سيشدد خلال المحادثات مع الحكومة المصرية على "أهمية تجنب التصعيد في المنطقة ومنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين".

وكان سوناك قد زار السعودية، والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تم خلال اللقاء بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليًّا، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وأكد بن سلمان أن المملكة تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشيًّا، مشددًا على ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.

وشدد ولي العهد السعودي على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد، وضمان عدم اتساع رقعة العنف، مع ضرورة استعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة .