بآية قرآنية.. شقيقة كريستيانو رونالدو تدعم الشعب الفلسطيني

الشارقة - اميمة ياسر -

عبرت إيلما افيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، على خلفية العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى بفعل القصف العشوائي الذي استهدف المنازل والمناطق السكنية في القطاع.

وعبر حسابها بموقع "انستجرام"، نشرت إيلما فيديو لطفل فلسطيني يتحدث خلاله عن المشاهد التي رصدها خلال القصف الإسرائيلي على القطاع.

وتضمنت نهاية الفيديو آية من القرآن الكريم "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".

وعلقت إيلما على الفيديو قائلة: "لم يعد أحد يستطيع تحمل هذه الحرب بعد الآن، يا إلهي، أعلم أن البشر جاهلون، لكن أرجوك ساعدني، لا أستطيع تحملها بعد الآن."

وتابع شقيقة رونالدو: "لا يمكننا تحمل رؤية المعاناة، الكثير من الألم، الكثير من الدموع، لا أحد يستحق ذلك، هؤلاء الأطفال يريدون فقط أن يعيشوا ما يحدث في هذا العالم كثير."