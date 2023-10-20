شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر.. إحباط محاولة هروب الرئيس المخلوع بازوم بمساعدة متواطئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المجلس العسكري في النيجر، إنه أحبط محاولة هروب للرئيس المخلوع محمد بازوم.

وأشارت السلطات الانتقالية، إلى أن بازوم وعائلته، خططوا لقيادة مركبة إلى مشارف العاصمة نيامي ومن ثم ركوب طائرة هليكوبتر تقلهم للجارة نيجيريا، بمساعدة متواطئين من قوات الأمن.

محاولةهروب الرئيس المخلوع محمد بازوم

وذكر متحدث عسكري عبر التلفزيون الوطني: "رد الفعل القوي لقوات الدفاع والأمن أحبط هذه الخطة لزعزعة استقرار بلادنا".

ويحتجز الجيش "بازوم" منذ انقلاب نفذه في 26 يوليو، رغم المطالبات الدولية بإطلاق سراحه.

ويعد انقلاب النيجر واحد من خمس انقلابات اجتاحت غرب منطقة الساحل الإفريقي في غضون ثلاث سنوات.

انقلاب النيجر

وأُطيح ببازوم لأسباب من بينها تزايد حالة عدم الاستقرار، جراء تمرد أدى إلى مقتل الآلاف في المنطقة.

وقال الجيش آنذاك، إنه سيكون قادرًا على احتوائه بشكل أفضل من أي حكومة مدنية.