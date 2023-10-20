مدير قسم الطوارئ بمستشفى ناصر في غزة: بعض المصابين لم نستطع توفير أجهزة تنفس لهم فظلوا بالطوارئ حتى الموت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “محمد قنديل” مدير قسم الطوارئ بسمتشفى ناصر في قطاع غزة، أن المستلزمات الصحية والطبية اللازمة لإسعاف الجرحى والمصابين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على وشك النفاد.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن بعض المصابين يموتون بسبب عدم توفير أجهزة تنفس بقسم الطوارئ، مشيرا إلى أن بعض العمليات الجراحية تتم على ضوء “الهاتف”.

وأوضح أن الوضع الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على المدنيين العزل.