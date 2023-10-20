رئيس وزراء بريطانيا وأمير قطر يؤكدان أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش انعقاد قمة مجلس التعاون ودول "آسيان" في العاصمة السعودية الرياض، وفق لما أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الجمعة.



وحسب الديوان الأميري، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها إضافة إلى المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما تم تناول أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.

منع تصعيد العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أهمية الحاجة إلى منع تصعيد العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإيصال المساعدات الإنسانية على وجه السرعة إلى غزة.

وقال مكتب سوناك، في بيان بعد اجتماع مع أمير قطر: "لقد أكدوا على ضرورة تجنب أي تصعيد في العنف في جميع أنحاء المنطقة واتفقوا على أن القادة يتحملون مسؤولية بذل كل ما في وسعهم لمنعه"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف: "كما اتفقوا على الحاجة الملحة للحصول على الطعام والماء والدواء للمدنيين الذين يعانون هناك".

وتأتي زيارة سوناك إلى قطر ضمن جولة يجريها الى الشرق الأوسط من أجل تهدئة الأوضاع في غزة.

وكان سوناك أحدث زعيم غربي يزور القدس يوم الخميس لإظهار الدعم لإسرائيل ومحاولة التفاوض على طريقة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين أخذتهم حماس وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للناس في غزة.

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