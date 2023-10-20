إسرائيل تواصل قصفها العنيف على قطاع غزة و"ضوء أخضر" لبدء الاجتياح

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت إسرائيل، اليوم الجمعة، قصفها العنيف على قطاع غزة، في الوقت الذي وصف فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة حماس بأنها تسعى "لتدمير ديمقراطية مجاورة"، وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة غرب غزة، فضلا عن غارات طالت مواقع جنوب القطاع وشماله.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق محيطة بغزة بعد 11 ساعة من التوقف. وأضافت الصحيفة أنه أمكن سماع صفارات الإنذار في مفلاسيم ونير آم. ولم تذكر الصحيفة تفاصيل عن سقوط صواريخ، وأوضحت أن آخر عملية قصف لفصائل فلسطينية للمنطقة قد وقعت في الحادية عشرة من ليل الخميس.

وتزامنا، أفاد إعلام فلسطيني بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في برج فلسطين بدير البلح وسط غزة، مضيفاً أن الطائرات الإسرائيلية دمرت أكثر من 20 برجا سكنيا في مدينة الزهراء وسط القطاع.

وبحسب ما أكده شهود عيان، فقد تلقى السكان اتصالات منسوبة للجيش الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء جميع أبراج الزهراء البالغ عددها 24 برجا.

هذا ونشر سلاح الجو الإسرائيلي على "إكس" (تويتر سابقا)، مشاهد للقصف على الأحياء السكنية في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، مساء الخميس، أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى نحو 3860 قتيلا و13300 مصاب، في الوقت الذي قالت فيه وزارة الداخلية في حكومة حماس، إن الكثير من النازحين الذين لجأوا إلى حرم كنيسة في غزة قتلوا وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية.

وفي بيان أفادت الوزارة أن الغارة تسببت بوقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في حرم كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة، فيما أفاد شهود أن الضربة أصابت على ما يبدو هدفا قريبا من الكنيسة التي لجأ إليها الكثير من مواطني غزة فيما الحرب مستعرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" abc News نقلت أمس عن عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل ووزير الاقتصاد نير بركات، أن الجيش حصل على "ضوء أخضر" لدخول غزة عندما يكون مستعدا. وقال الوزير الإسرائيلي "سنبذل قصارى جهدنا لإعادة رهائننا أحياء، لكن الأولوية الأولى والأخيرة هي تدمير حماس".

في المقابل، توعد المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل بأن "فاتورة الحساب" لهجماتها على قطاع غزة ستكون "قاسية ومؤلمة"، وقال في تسجيل صوتي إن إسرائيل ستدفع ثمن "جرائمها"، مضيفا "لن تمرر المقاومة ولا الشعب الفلسطيني هذه الجرائم".

وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام أن دعم الإدارة الأميركية لإسرائيل "لن يسعفها"، معتبرا أن "العدو اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاما، وهذه فرصة الأمة التي ينبغي ألا تضيعها". وأضاف "مستعدون لمعركة طويلة مع الاحتلال من أجل الدفاع عن الأقصى والقدس"، بحسب تعبيره.

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