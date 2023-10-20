الجيش الإسرائيلي يستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ، فيما دان حزب الله الهجوم، قائلا إن "قتل المدنيين والاعتداء على أمن بلدنا لن يمر دون رد أو عقاب"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة تابعة له قتلت مسلحا داخل الأراضي اللبنانية، فيما استهدفت المقاتلاتُ الحربية ثلاثة مسلحين حاولوا إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش اللبناني في بيان، مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي لفريق إعلامي جنوب لبنان، قائلًا إن الفريق الإعلامي كان مكونا من سبعة أشخاص، وكان ينفذ تغطية إعلامية قرب موقع العبّاد التابع للجانب الإسرائيلي في خراج بلدة حولا عندما استهدفتهم عناصر من القوات الإسرائيلية بأسلحة رشاشة.

لن يمر دون رد أو عقاب

هذا ودان حزب الله الهجوم، قائلا إن "قتل المدنيين والاعتداء على أمن بلدنا لن يمر دون رد أو عقاب"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وكانت كتائب القسام في لبنان أعلنت في بيان، مسؤوليتها عن إطلاق 30 صاروخا شمال إسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات مغتصبات الجليل الغربي، وأبرزها نهاريا وشلومي بشمال إسرائيل.

والخميس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن 20 قذيفة أطلقت من لبنان نحو إسرائيل. وأضاف أدرعي عبر منصة إكس "تعرض موقع عسكري لإطلاق قذيفة مضادة للدروع، وموقع آخر لنيران أسلحة خفيفة دون وقوع إصابات".

إجلاء سكان مدينة على الحدود مع لبنان

وبالتزامن، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن أمرا صدر بإجلاء سكان مدينة كريات شمونة الحدودية مع لبنان. وأوضحت الوزارة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه تقرر نقل سكان المدينة إلى "منازل استضافة مدعومة من الدولة"، مشيرة إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت وافق على الإخلاء. وأضافت أن عمدة كريات شمونة أُبلغ بالأمر. وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إخلاء بلدة كريات شمونة يسمح للجيش بتوسيع عملياته ضد حزب الله.

يأتي هذا في أعقاب تصاعد الخوف على الحدود الشمالية، حيث أدى إلى تشتيت التجمعات السكانية الإسرائيلية القريبة من تلك الحدود.

وفي وقت سابق، أمرت إسرائيل بإخلاء 28 قرية قريبة من لبنان، مما اضطر عائلات كثيرة للإقامة في منتجعات سياحية بعيد عن تلك الحدود.

وكان التصعيد في شمال إسرائيل جاء بعد وقت قصير على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب العملية العسكرية الجريئة التي نفذتها حماس في مناطق غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الجاري.

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