الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ4137 شهيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ليصل 4137 شهيدا، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر الحالي.

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن 7 مستشفيات خرجت عن الخدمة، ولم تعد قادرة على تقديم الخدمات الطبية جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع"

وتابع القدرة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 مجزرة، راح ضحيتها 352 شهيدًا و669 مصابًا خلال 24 ساعة".

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إلى أن الساعات القادمة حرجة للغاية أمام الطواقم الطبية في ظل شح الوقود والمستلزمات.

وكشف القدرة سقوط نحو 16 شهيدًا، جراء استهداف الاحتلال كنيسة الروم، موضحًا بوجود عائلة مسلمة لا تزال أسفل أنقاض الكنيسة

وأوضح أن الأرثوذوكس، حتى الآن وهناك العشرات ما زالوا تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن المجازر تتوالى وشهية الاحتلال مفتوحة للتطهير العرقي، واستهداف كل ما هو غير يهودي.