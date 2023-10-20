خلاف على أرض زراعية.. مقتل مزارع بطلقات نارية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي مزارع مصرعه، اليوم الجمعة، بطلقات نارية بقرية الحراجية التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، على يد آخر بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ بمقتل مزارع بطلقات نارية بقرية الحراجية بمركز دشنا، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين مصرع حمدان عبدالعاطي السيد أحمد، يبلغ من العمر 55 عاما، بطلقات نارية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة "أبوضيف.ش"، بعد نشوب خلافات بين عائلتين بسبب قطعة أرض زراعية على حدود قرية الحراجية بدشنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.