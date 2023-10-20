بالصور- لافتات دعم القضية الفلسطينية تزين ميدان النصر بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

امتلأ ميدان النصر شرق مدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، موقع التظاهر لدعم القضية الفلسطينية، باللافتات المؤيدة لدعم القضية وتأييدًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية برفض تهجير أهل غزة من أراضيها.

واحتوت اللافتات على دعم العديد من النقابات المهنية المختلفة على مستوى محافظة كفر الشيخ، وحزب مستقبل وطن للقضية الفلسطينية بعبارات مختلفة.

ومن المقرر أن تجرى وقفة تضامنية بميدان النصر شرق مدينة كفر الشيخ يشارك فيها العديد من فئات المجتمع بمحافظة كفر الشيخ شعبية، وعمالية، وتنفيذية، ومهنية دعمًا للقضية الفلسطينية.