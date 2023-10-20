الأمم المتحدة: قلقون من استمرار الضربات التي تشنها القوات الإسرائيلية على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تناشد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كل الأطراف السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قلقون من استمرار الضربات العنيفة التي تشنها القوات الإسرائيلية على غزة.

وكشفت تقارير الأمم المتحدة بشأن قتل إسرائيل 69 فلسطينيا وأكثر من 15طفلا وامرأة بالضفة الغربية

وعلق المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن الساعات القادمة حرجة للغاية أمام الطواقم الطبية في ظل شح الوقود والمستلزمات، موضحا خروج 7 مستشفيات في القطاع عن الخدمة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.