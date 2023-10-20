بيان عاجل من حماس بشأن قصف كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن قصف كنيسة القديس برفيريوس للروم الآرثودوكس وسط مدينة غزة، إجرام متجدّد ضد الأديان والمدنيين والعزل.

وقالت حماس في بيان صحفي، إن هذا الاستهداف المتعمد للكنيسة ومن قبله ارتكاب مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني يستدعي وقفةً وإدانة قويّة من المجتمع الدولي ومن المجالس الكنسية العالمية، للضغط على الاحتلال المارق لوقف عدوانه الفاشي ضد دور العبادة والمدنيين العزّل.

وأشارت حماس، إلى أن الاستهداف تسبب في عدد من الإصابات بين أبناء المسيحيين الذين لجؤوا إليها، عدا عن الدمار الذي أتى على أجزاء واسعة من الكنيسة.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف موقع تابع لحماس بالقرب من كنيسة في غزة.

وأعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء في استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة أمس.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، "إن 18 شهيدا سقطوا جراء قصف الاحتلال لكنيسة الروم الأرثوذكس".

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن "استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس جريمة تثبت أن جيش الاحتلال لا يلقي بالا للقانون الإنساني أو أخلاقيات الحرب".

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الجمعة، "طائرات الاحتلال ارتكبت الليلة الماضية جريمة جديدة باستهداف كنيسة الروم الأرثوذكس"

ولفت إلى أنه يجب أن يكون لكنائس العالم موقفًا واضحًا من هذا السلوك الأرعن من الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن الاحتلال استهدف في الغارات التي شنها أمس الخميس، على قطاع غزة كنيسة الروم الأرثوذكس، والتي كان بداخلها عشرات النازحين، الذين كانوا يحتمون داخل الكنيسة، وأغلبهم من النساء والأطفال.

ووفقا للداخلية في غزة، فإنّ الاحتلال استهدف مبنى الكنيسة الأثرية بصورة مباشرة في شارع عمر المختار بغزة، والذي نتج عنه سقوط شهداء وجرحى، بأعداد كبيرة، ومن بين الإصابات حالات خطيرة.