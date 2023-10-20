شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد أعداد المواطنين المتوافدين على المنصة فى جمعة تحيا مصر لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايد أعداد المواطنين إلى ساحة المنصة بمنطقة مدينة نصرفي جمعة تحيا مصر، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، ورفضاً للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينين إلى سيناء.

وحرص المواطنين بمختلف الأعمار على التوافد قبل صلاة الجمعة حاملين أعلام مصر وفلسطين، لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

وقد شهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.