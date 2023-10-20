اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريح له من معبر، الى ان "سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية"، لافتا الى اننا "بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر".
ورأى انه "ينبغي الإسراع في نقل المساعدات من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة"، لافتا الى انه "رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع".
واضاف :"يجب تقليص هذه الشروط لتسريع وصولها"، مؤكدا ان وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش: رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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