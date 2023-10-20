وزيرة الخارجية الإندونيسية: دول الخليج وآسيا تدعم حل الدولتين في فلسطين

اكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ان "دول الخليج وآسيا تدعم حل الدولتين في فلسطين"، لافتة الى انه "يجب أن نركز على الجهود الإنسانية في غزة، وألا ننسى السبب الجذري وهو الاحتلال".

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