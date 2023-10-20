"القسام" قصفت أسدود وسديروت وتجمعاً للجنود الإسرائيليين في "كفار عزة" برشقات صاروخية وقذائف هاون

أعلنت كتائب "القسام"، عن قصف أسدود وسديروت وتجمعاً للجنود الإسرائيليين في "كفار عزة" برشقات صاروخية وقذائف هاون وذلك رداً على استهداف المدنيين.

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