بيان قمة مجلس التعاون وآسيان: للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والإفراج الفوري عن الرهائن والمعتقلين المدنيين

حثّ بيان قمة مجلس التعاون وآسيان، جميع الجهات المعنية، على "العمل للتوصل إلى حل سلمي للصراع وفقا لحل الدولتين"، لافتاً الى أننا "ندعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لإحياء عملية السلام".

كذلك دعا البيان، جميع جهات النزاع، إلى "حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".

ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن".

وتلتئم في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة القمة الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان"، بحضور كامل لزعماء "آسيان".