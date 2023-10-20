رحمة: الفلسطينيون الابرياء المظلومون هم أمانة في ضمير البابا فرنسيس

اشار النائب السابق اميل رحمه، الى ان "استوقفني نداء المطران عطالله حنا إلى قداسة البابا فرنسيس ودعوته الكنيسة الكاثوليكية، بل الكنيسة العالمية إلى الشهادة للضمير وقوة الحق والعدالة الانسانية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني ظلما تاريخيا موصوفا وغير مسبوق. كما استوقفني مقال لنقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي حول مسيحيي الشرق، فلفتني برزانته، موضوعيته وواقعيته، وجرس الانذار الذي دقه منبها من فراغ الشرق او افراغه من مسيحييه".

ولفت الى ان "الفلسطينيين الابرياء المظلومين هم أمانة في ضمير البابا فرنسيس، عنوان الضمير والرحمة في عالمنا هذا .كما مسيحيو الشرق الذين يجب أن يحظوا باهتمام اكبر وأوسع من الفاتيكان ليكونوا شهودا على رسالة المسيح على أرضه لا شهداءها".