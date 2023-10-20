"النشرة": نقابة صيادي الاسماك في صيدا والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نظموا مسيرة بحرية تضامنا مع غزة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، أن نقابة صيادي الاسماك في صيدا والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين - فرع لبنان نظموا مسيرة بحرية تضامنا مع غزة وشعبها ومقاومتها، انطلقت من حرم الميناء وجابت الشاطىء الصيداوي وصولا الى الزيرة ذهابا وايابا، بمشاركة النائب عبدالرحمن البزري".

ورفع المشاركون في المسيرة البحرية الاعلام الفلسطينية واللبنانية، وتحدث فيها ممثلون عن القوى والاحزاب اللبنانية والفلسطينية، اضافة الى نقيب الصيادين نزيه سنبل وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطيني غسام البقاعي وممثل الاتحادات النقابية لـ"حزب الله" والبزري، الذين عبروا عن تضامنهم مع غزة وشعبها ومقاومتها، داعين الى "أوسع حملة تضامن عربية وعالمية لوقف المجازر وعدم الكيل بمكيالين".