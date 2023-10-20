وسائل إعلام إسرائيلية: مطاردة شخص بشبهة تسلله وإطلاقه النار عند بلدة مارغليوت على الحدود مع لبنان

افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "مطاردة شخص بشبهة تسلله وإطلاقه النار عند بلدة مارغليوت على الحدود مع لبنان". يأتي ذلك، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بأنه "ورد بلاغ عن إطلاق نار في مستوطنة مرغليوت، وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بمسح المنطقة".

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